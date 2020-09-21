- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت النيابة العامة من إهانة العلم السعودي أو العلم الملكي أو علم أي دولة صديقة أو شقيقة بقصد الكراهية واحتقار لسلطة الحكومة أو تلك الدول.
وقالت النيابة العامة : يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة.
وأضافت أنه طبقًا للمادة 20 من نظام العلم فإنه يعاقب كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة علم المملكة بالسجن مدة لا تزيد عن عام والغرامة بما لا يزيد على 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: السجن سنة و3 آلاف ريال غرامة عقوبة إهانة العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.