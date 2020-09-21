لجنة شورية تناقش تقرير الاستخبارات العامة السنوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت لجنة الشؤون الأمنية، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعا عن بعد برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، وذلك بمشاركة المشرف على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق الأمير محمد بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين في البرنامج.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق للعام المالي 1441/1440هـ، كما استعرض عددا من المحاور التي تضمنها التقرير والخطط والبرامج التنفيذية للبرنامج وسير عملها.

كما ناقشت لجنة الشؤون الأمنية في وقت سابق التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1440/1441هـ وعددا من الموضوعات المحالة للجنة، والتي تقع ضمن اختصاصها.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقاريرها للمجلس بشأن الموضوعات التي فرغت من دراستها، متضمنة توصياتها النهائية تمهيدا لمناقشتها والتصويت عليها تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن لجنة الشؤون الأمنية هي إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة وتختص بدراسة التقارير والموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالشؤون الأمنية والعسكرية وإمارات المناطق، وكذلك الموضوعات الأخرى التي يرى المجلس أو رئيسه إحالتها إليها.

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إلى ذلك عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى اجتماعا -عن بعد- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

وناقش الاجتماع وجهة نظر اللجنة بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس عن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، تمهيدا لرفع توصياتها النهائية لتضمينها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت عليها خلال الفترة المقبلة.

كما استعرض الاجتماع الموضوعات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة تمهيدا لإعداد تقاريرها حيالها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس ضمن اللجان المتخصصة التي تعمل على مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية والموضوعات التي تقع ضمن اختصاصها، وذلك ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس.