خالة رئيس التحرير إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى فاطمة عبدالقادر حداد، والفقيدة خالة الزميل موفق النويصر رئيس تحرير صحيفة «مكة»، وزوجة عبدالرحمن شكري، ووالدة تغريد وهويدا وهنادي ورندا، والمرحوم بإذن الله غسان. ودفنت الفقيدة في جدة أمس. نسأل الله أن يتغمد روحها الجنة ويثبتها عند السؤال، ويسكنها الفردوس، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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