شكرا لقرائتكم خبر تعافي 311 ألفا من كورونا وانخفاض متزايد في الحالات النشطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1060 حالة، و27 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 330,246 حالة، من بينها 14,235حالة نشطة، منها 1133حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة منها 41% إناث، و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه تم إجراء 43,652 فحصا مخبريا جديدا.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة والحرجة سجلت انخفاضا متزايدا، فيما تعافى 311 ألف مصاب بالفيروس.

330,246

311,499

14,235

4512

الحالات الجديدة بحسب المدن:

58 مكة المكرمة

53 جدة

38 المدينة المنورة

32 الرياض

31 الهفوف

20 الدمام

16 ينبع

16 الظهران

15 حائل

11 الطائف

11 الخفجي

10 نجران

8 المبرز

7 عرعر

7 أبها

6 عنيزة

5 تبوك

5 بريدة

5 خميس مشيط

5 الدلم

4 خليص

4 طريف

4 الرس

4 القطيف

4 بقيق

4 تبالة

4 المخواة

4 بلجرشي

4 حفر الباطن

4 النعيرية

3 الباحة

3 جازان

3 عفيف

3 الخبر

3 رابغ

3 البدائع

3 حريملاء

3 ظهران الجنوب

3 الليث

Advertisements

3 وادي الفرع

3 الريث

3 وادي الدواسر

2 بدر الجنوب

2 الخرمة

2 القريات

2 ضرية

2 رياض الخبراء

2 شرورة

2 النماص

2 العقيق

2 المذنب

2 البكيرية

2 الخرج

2 رجال ألمع

2 قرية العليا

2 رأس تنورة

1 الأسياح

1 ثول

1 النبهانية

1 الدرب

1 أبوعريش

1 بيشة

1 الزلفي

1 مليجة

1 القحمة

1 سبت العلاية

1 عيون الجواء

1 العيون

1 المويه

1 قلوة

1 حوطة بني تميم

1 بيش

1 تثليث

1 القنفذة

1 تيماء

1 القويعية

1 العيص

1 مركز حدود الحديثة

1 الدرعية

1 الحجرة

1 الحمنة

1 القريع

1 الفرشة

1 بللسمر

1 البشائر