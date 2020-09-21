شكرا لقرائتكم خبر تعافي 311 ألفا من كورونا وانخفاض متزايد في الحالات النشطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة منها 41% إناث، و59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه تم إجراء 43,652 فحصا مخبريا جديدا.
وأشارت إلى أن الحالات النشطة والحرجة سجلت انخفاضا متزايدا، فيما تعافى 311 ألف مصاب بالفيروس.
330,246
311,499
14,235
4512
الحالات الجديدة بحسب المدن:
58 مكة المكرمة
53 جدة
38 المدينة المنورة
32 الرياض
31 الهفوف
20 الدمام
16 ينبع
16 الظهران
15 حائل
11 الطائف
11 الخفجي
10 نجران
8 المبرز
7 عرعر
7 أبها
6 عنيزة
5 تبوك
5 بريدة
5 خميس مشيط
5 الدلم
4 خليص
4 طريف
4 الرس
4 القطيف
4 بقيق
4 تبالة
4 المخواة
4 بلجرشي
4 حفر الباطن
4 النعيرية
3 الباحة
3 جازان
3 عفيف
3 الخبر
3 رابغ
3 البدائع
3 حريملاء
3 ظهران الجنوب
3 الليث
3 وادي الفرع
3 الريث
3 وادي الدواسر
2 بدر الجنوب
2 الخرمة
2 القريات
2 ضرية
2 رياض الخبراء
2 شرورة
2 النماص
2 العقيق
2 المذنب
2 البكيرية
2 الخرج
2 رجال ألمع
2 قرية العليا
2 رأس تنورة
1 الأسياح
1 ثول
1 النبهانية
1 الدرب
1 أبوعريش
1 بيشة
1 الزلفي
1 مليجة
1 القحمة
1 سبت العلاية
1 عيون الجواء
1 العيون
1 المويه
1 قلوة
1 حوطة بني تميم
1 بيش
1 تثليث
1 القنفذة
1 تيماء
1 القويعية
1 العيص
1 مركز حدود الحديثة
1 الدرعية
1 الحجرة
1 الحمنة
1 القريع
1 الفرشة
1 بللسمر
1 البشائر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.