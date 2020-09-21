شكرا لقرائتكم خبر إطلاق خدمة «صحيفة الدعوى» القضائية بشكلها الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى بناء صحيفة الدعوى الجديدة بعد رصد أبرز الصعوبات التي تواجه المستفيدين عند تقديم الدعاوى الكترونيا، وتجلى ذلك في إجراءات مرقمنة وواضحة تضيف سرعة في اكتمال الدعوى وقبولها.
كما تضمنت الخدمة الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات والمرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية، وكذلك سهولة متابعة الطلب بعد تقديمه من خلال حساب المستفيد في بوابة ناجز الالكترونية.
ويمكن الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال بوابة ناجز الالكترونية najiz.sa بالدخول على خدمات «القضاء» خدمة صحيفة الدعوى وإدخال البيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب وستصل رسالة للمستفيد بقبول الدعوى أو استكمال المتطلبات في عملية الكترونية دون الحاجة إلى زيارة المحاكم.
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