الموافقة على تأسيس جمعية أهلية للإعلاميين السعوديين

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وحددت الجمعية رؤيتها في أن تكون رائدة في تنمية المجتمع الإعلامي السعودي ومساندته، منطلقة من رسالتها لتوفير بيئة مناسبة تمكن المجتمع الإعلامي السعودي من إقامة المشروعات وتبني المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام، فضلا عن تقديم الدعم والمساندة للإعلاميين السعوديين من خلال برامج ومبادرات تنموية واجتماعية واقتصادية وفي قطاع الإسكان.
وتتطلع الجمعية وفق رسالتها إلى عقد شراكات استراتيجية مع القطاعات المعنية للإسهام في دعم أهداف الجمعية، إضافة إلى إقامة البرامج التدريبية والمهارية واللقاءات المتخصصة في مجالات الإعلام، ملتزمة بقيم الالتزام والشفافية والتنوع والجودة الشاملة.
يذكر أن اللجنة التأسيسية للجمعية أنهت إجراءات التأسيس من حيث المقر والتسجيل لدى مختلف الجهات ذات العلاقة بعملها تمهيدا لبدء النشاط الرسمي للجمعية من خلال جملة من المبادرات والبرامج التي سيعلن عنها في حينه.
من أهداف الجمعية:
- أن تكون رائدة في تنمية المجتمع الإعلامي السعودي ومساندته
- تقديم الدعم والمساندة للإعلاميين السعوديين
- تنظيم برامج ومبادرات تنموية واجتماعية واقتصادية
- عقد شراكات استراتيجية مع القطاعات المعنية
- تنظيم اللقاءات المتخصصة في مجالات الإعلام
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