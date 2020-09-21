20 ألف ساعة دراسية خلال أسبوع بجامعة الجوف

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وأوضح عميد عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، الدكتور ماجد الفياض، أن إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الجلسات الافتراضية التي جرى إنشاؤها خلال الأسبوع الثالث للعملية التعليمية بلغ 25061 طالبا وطالبة، تلقوا دروسهم ومحاضراتهم في 8089 مقررا دراسيا، كما شهد الأسبوع إقامة 12966 لوحة نقاش و61991 تقييما، وإتاحة 4635 ملفا وتسجيل دخول على النظام لنحو 115224 مستخدما.
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