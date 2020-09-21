20 ألف ساعة دراسية خلال أسبوع بجامعة الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت جامعة الجوف خلال الأسبوع الثالث من العام الجامعي الحالي 20061 ساعة دراسية عن طريق إنشاء 7447 جلسة افتراضية شارك في تقديمها 1314 عضو هيئة تدريس، وبلغ عدد الحاضرين فيها من طلبة الجامعة 216267 وحضرها 106240 طالبا وطالبة، وذلك ضمن تفعيل عملية التعليم عن بعد مع استمرار جائحة كورونا وأوضح عميد عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد، الدكتور ماجد الفياض، أن إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الجلسات الافتراضية التي جرى إنشاؤها خلال الأسبوع الثالث للعملية التعليمية بلغ 25061 طالبا وطالبة، تلقوا دروسهم ومحاضراتهم في 8089 مقررا دراسيا، كما شهد الأسبوع إقامة 12966 لوحة نقاش و61991 تقييما، وإتاحة 4635 ملفا وتسجيل دخول على النظام لنحو 115224 مستخدما.

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