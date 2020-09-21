اخبار السعوديه

اجتماع يناقش وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر اجتماع يناقش وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - يناقش وزراء التعليم العرب خلال اجتماعهم الذي يعقد غدا -عن بعد بتقنية الفيديو كونفرانس- برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إقرار وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي كوثيقة مرجعية.

وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي في بيان أمس أن عقد هذا الاجتماع المهم لوزراء التعليم العرب برئاسة المملكة يأتي اتساقا مع الدعم والعناية والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالتعليم، ووضعها تطوير وتحديث التعليم في قمة أولوياتها.

وقال: إن البرلمان العربي أعد هذه الوثيقة إدراكا منه بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية، وهو أحد الركائز الأساسية لصيانة الأمن القومي العربي، مضيفا أن هدف البرلمان العربي من إعداد هذه الوثيقة التي جاءت في ثلاثة فصول هو إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري لبناء شخصية الطالب القادر على التفكير النقدي البناء وحل المشكلات، وكذلك تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس بما يلائم احتياجات ومتطلبات سوق العمل في الدول العربية، فضلا عن تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي هي نتاج مناقشات مستفيضة ودراسات معمقة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة في التعليم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع يناقش وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا