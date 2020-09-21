اجتماع يناقش وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناقش وزراء التعليم العرب خلال اجتماعهم الذي يعقد غدا -عن بعد بتقنية الفيديو كونفرانس- برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إقرار وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي كوثيقة مرجعية.

وأكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي في بيان أمس أن عقد هذا الاجتماع المهم لوزراء التعليم العرب برئاسة المملكة يأتي اتساقا مع الدعم والعناية والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالتعليم، ووضعها تطوير وتحديث التعليم في قمة أولوياتها.

وقال: إن البرلمان العربي أعد هذه الوثيقة إدراكا منه بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية، وهو أحد الركائز الأساسية لصيانة الأمن القومي العربي، مضيفا أن هدف البرلمان العربي من إعداد هذه الوثيقة التي جاءت في ثلاثة فصول هو إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري لبناء شخصية الطالب القادر على التفكير النقدي البناء وحل المشكلات، وكذلك تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس بما يلائم احتياجات ومتطلبات سوق العمل في الدول العربية، فضلا عن تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي هي نتاج مناقشات مستفيضة ودراسات معمقة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة في التعليم.