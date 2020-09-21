محمد بن مسعود - الدمام - لمناقشة الأوضاع المالية للنادي وملفات اللاعبين الأجانب أوصى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، الإثنين، بسرعة عقد جمعية عمومية عادية يوم الـ14 من أكتوبر المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تطالب فيها إدارة النادي الأهلي بعقد جمعية عمومية عادية منذ توليها زمام الأمور مطلع شهر فبراير الماضي.

ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العمومية الأهلاوية الوضع المالي للنادي، وملفات اللاعبين الأجانب والمدربين ومواضيع الفئات العمرية والألعاب المختلفة. 21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 06:46 PM لمناقشة الأوضاع المالية للنادي وملفات اللاعبين الأجانب Advertisements إدارة الأهلي تطالب بعقد جمعية عمومية عادية.. 14 أكتوبر المقبل إدارة الأهلي تطالب بعقد جمعية عمومية عادية.. 14 أكتوبر المقبل أوصى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، الإثنين، بسرعة عقد جمعية عمومية عادية يوم الـ14 من أكتوبر المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تطالب فيها إدارة النادي الأهلي بعقد جمعية عمومية عادية منذ توليها زمام الأمور مطلع شهر فبراير الماضي.

ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العمومية الأهلاوية الوضع المالي للنادي، وملفات اللاعبين الأجانب والمدربين ومواضيع الفئات العمرية والألعاب المختلفة. الكلمات المفتاحية ، إدارة الأهلي تطالب بعقد جمعية عمومية عادية.. 14 أكتوبر المقبل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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