محمد بن مسعود - الدمام - تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بإقامة سلسلة محاضرات علمية تحت عنوان "المملكة دعوة ودولة"، يلقيها دعاة المركز في الجوامع المركزية بمدينة جدة، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، للإشادة بدور المملكة العربية السعودية الريادي في حماية جناب التوحيد وتحقيق الأمن. 21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 06:48 PM Advertisements تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 90 "الدعوة والإرشاد" بجدة يعقد سلسلة محاضرات علمية بعنوان "المملكة دعوة ودولة" "الدعوة والإرشاد" بجدة يعقد سلسلة محاضرات علمية بعنوان "المملكة دعوة ودولة" ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بإقامة سلسلة محاضرات علمية تحت عنوان "المملكة دعوة ودولة"، يلقيها دعاة المركز في الجوامع المركزية بمدينة جدة، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. يأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، للإشادة بدور المملكة العربية السعودية الريادي في حماية جناب التوحيد وتحقيق الأمن. الكلمات المفتاحية ، "الدعوة والإرشاد" بجدة يعقد سلسلة محاضرات علمية بعنوان "المملكة دعوة ودولة" ،

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