محمد بن مسعود - الدمام - أثناء استقبال آبائهم العائدين في زوارق محملة بالمساعدات الإغاثية السعودية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة أطفال من السودان وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال المساعدات الإغاثية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-. ويظهر بالمقطع المتداول الأطفال وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال آبائهم العائدين في زوارق محملة بالمساعدات الإغاثية السعودية لمواجهة الآثار الناتجة عن الفيضانات التي شهدتها السودان. يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 06:24 PM أثناء استقبال آبائهم العائدين في زوارق محملة بالمساعدات الإغاثية السعودية Advertisements شاهد.. هتافات عفوية لأطفال سودانيين يرددون "يحيا الملك سلمان" شاهد.. هتافات عفوية لأطفال سودانيين يرددون "يحيا الملك سلمان" تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة أطفال من السودان وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال المساعدات الإغاثية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-. ويظهر بالمقطع المتداول الأطفال وهم يرددون "يحيا الملك سلمان" أثناء استقبال آبائهم العائدين في زوارق محملة بالمساعدات الإغاثية السعودية لمواجهة الآثار الناتجة عن الفيضانات التي شهدتها السودان. يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. هتافات عفوية لأطفال سودانيين يرددون "يحيا الملك سلمان" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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