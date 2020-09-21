، الكويت تسجل 530 إصابة جديدة بكورونا ،

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سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 530 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 99964 حالة، فيما سُجّلت حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 585 حالة وفاة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وذكر أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3944 مسحة، ليبلغ مجموها 711236 مسحة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 762 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 90930 حالة.
من جهة ثانية، سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 حالات وفاة، و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و968 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.
فيروس كورونا الجديد
الكويت تسجل 530 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-21
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 530 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 99964 حالة، فيما سُجّلت حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 585 حالة وفاة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وذكر أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3944 مسحة، ليبلغ مجموها 711236 مسحة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 762 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 90930 حالة.
من جهة ثانية، سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 حالات وفاة، و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و968 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
04:42 PM
9 وفيات و968 حالة تعافٍ في فلسطين
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 530 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 99964 حالة، فيما سُجّلت حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 585 حالة وفاة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وذكر أن عدد المسحات التي أُجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3944 مسحة، ليبلغ مجموها 711236 مسحة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 762 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 90930 حالة.
من جهة ثانية، سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 حالات وفاة، و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و968 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.
، الكويت تسجل 530 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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