فيديو.. 60 طائرة عسكرية ومدنية تعانق السماء في اليوم الوطني 90

2020-09-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تداول أهالي مناطق المملكة مقاطع استعدادات قطاع الطيران المشارك في أكبر عرض جوي استعدادًا لـ اليوم الوطني 90 ، إذ ستعرض القناة السعودية بعد غد الأربعاء أكبر عرض جوي في تاريخ احتفالات اليوم الوطني السعودي تحت شعار “‏همة الـ90 تعانق السماء”، وذلك في الرابعة عصرًا وعلى منصات الهيئة العامة للطيران المدني.

أكبر عرض جوي في اليوم الوطني 90

وتشمل احتفالات اليوم الوطني 90 التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي عروضًا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية في أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق، كما تتضمن الفعاليات التي تطلقها الهيئة العامة للترفيه عروضًا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.

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وسم ننشد للوطن

كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى “ننشد للوطن” حيث يشارك الجمهور من خلال وسم #ننشد_للوطن بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني ليتم الاختيار وإنتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

مشاركة المشاهير

وكان قد أعلن سابقًا عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

توحيد مظاهر الاحتفاء في اليوم الوطني 90

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه كانت قد أطلقت في وقت سابق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني الـ90 التي تساعد على توحيد مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني مع إحياء ما في رمز الهوية من تلاحم ووحدة وفخر وتنمية والذي جاء عنوانه من جديد “همة حتى القمة”.

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