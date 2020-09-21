- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم فيديو.. 60 طائرة عسكرية ومدنية تعانق السماء في اليوم الوطني 90 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. 60 طائرة عسكرية ومدنية تعانق السماء في اليوم الوطني 90
أهالي جدة يشاهدون استعدادات قطاع الطيران
متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة
تداول أهالي مناطق المملكة مقاطع استعدادات قطاع الطيران المشارك في أكبر عرض جوي استعدادًا لـ اليوم الوطني 90 ، إذ ستعرض القناة السعودية بعد غد الأربعاء أكبر عرض جوي في تاريخ احتفالات اليوم الوطني السعودي تحت شعار “همة الـ90 تعانق السماء”، وذلك في الرابعة عصرًا وعلى منصات الهيئة العامة للطيران المدني.
أكبر عرض جوي في اليوم الوطني 90
وتشمل احتفالات اليوم الوطني 90 التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي عروضًا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية في أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق، كما تتضمن الفعاليات التي تطلقها الهيئة العامة للترفيه عروضًا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.
وسم ننشد للوطن
كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى “ننشد للوطن” حيث يشارك الجمهور من خلال وسم #ننشد_للوطن بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني ليتم الاختيار وإنتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.
مشاركة المشاهير
وكان قد أعلن سابقًا عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.
توحيد مظاهر الاحتفاء في اليوم الوطني 90
يذكر أن الهيئة العامة للترفيه كانت قد أطلقت في وقت سابق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني الـ90 التي تساعد على توحيد مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني مع إحياء ما في رمز الهوية من تلاحم ووحدة وفخر وتنمية والذي جاء عنوانه من جديد “همة حتى القمة”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. 60 طائرة عسكرية ومدنية تعانق السماء في اليوم الوطني 90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.