متى سيتم فتح الطلب المسبق على أجهزة Xbox ؟

2020-09-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

إذا كنت ترغب في الحصول على أجهزة Xbox من سلسلة X أو S عند طرح مايكروسوفت لهم فستحتاج على الأرجح إلى التحرك بشكل سريع؛ ذلك أنه عندما تم فتح الطلبات المسبقة لـ PS5 الأسبوع الماضي، انتهت جميع الكمية في وقت قياسي.

ومن المرجح أن يتكرر نفس السيناريو مع شركة مايكروسوفت؛ لذلك سلط موقع فوربس الضوء على الأوقات المتوقع أن يتم فيها فتح الطلبات المسبقة على أجهزة Xbox من سلسلة X أو S.

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موعد فتح الطلب المسبق على Xbox

وتُفتح الطلبات المسبقة في أوقات مختلفة حسب المنطقة، لكنها ستبدأ منذ يوم 22 سبتمبر.

وعلى سبيل المثال ستكون الأجهزة متاحة في الولايات المتحدة في الـ 8 صباحًا بالتوقيت الأمريكي، على مخزن مايكروسوفت وأمازون وبيت باي وجيم ستوب، وول مارت وتارجت، وغيرهم من بائعي التجزئة المشاركين.

أما في السعودية، فيمكنك الطلب مسبقًا عبر الإنترنت بدءًا من الساعة 9 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا (نحو الـ 4 عصرًا بتوقيت مكة) على كل من مخزن مايكروسوفت وأمازون وميديا ماركت وجيم ستوب، بالإضافة إلى و FNAC و Elkjøp / Elgiganten وتجار التجزئة المشاركين الآخرين.

وفي حين أن اختيار بائع التجزئة متروك لك، إلا أن تقرير فوربس لفت إلى أن أمازون على سبيل المثال نوهت أنها قد لا تشحن أجهزة PS5 في الوقت المحدد، لذا نصح التقرير بالبحث عن تجار آخرين.

وتابع: هناك الكثير من الطلب على كلا السلسلتين لكن تظل سلسلة S أقل شعبية، وستكون المبيعات المبكرة في صالح سلسلة X.

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