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اليوم الوطني الـ90.. وقفات مع التأسيس والرؤية وقمة العشرين
في ندوة نقاشية تنظمها هيئة الصحفيين غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
تنظم هيئة الصحفيين السعوديين في الساعة الثامنة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء 22 سبتمبر حلقة نقاش بمناسبة اليوم الوطني 90، عن بعد عبر رابط ( زووم ) بعنوان اليوم الوطني الـ90.. وقفات مع التأسيس.. والرؤية.. وقمة العشرين”.
وسيدير حلقة النقاش أ.د. عبدالرحمن العناد، ويشارك فيها كل من أ.د. عبدالله منسي -جامعة الملك عبدالعزيز، و أ.د. مها آل خشيل – جامعة الأميرة نورة – والدكتور جاسر الحربش الطبيب والكاتب الصحفي، والدكتورة أمل الهزاني – جامعة الملك سعود.
وستناقش الندورة المحاور التالية:
* تأسيس المملكة حدث تاريخي فريد، الملك عبدالعزيز والبناء.. ورعاية أبنائه للكيان يقدمها أ.د. عبد الله منسي.
* توحيد المملكة: القيمة والأثر تقدمها د. مها آل خشيل.
* تباشير الرؤية على أكثر من صعيد.. على الصعيد الطبي ماذا يحدث؟ يقدمها الدكتور جاسر الحربش.
* قمة العشرين ماذا تعني لنا وللعالم، إضاءات عامة.. وحديث عن إسهامات المرأة في حراك الوطن ومنجزاته للدكتورة أمل الهزاني.
وسيحضر حلقة النقاش عدد من الإعلاميين والمثقفين والمهتمين بمحاور المناسبة والتسجيل مفتوح للجميع لحضور حلقة النقاش عبر الرابط التالي: (https://zoom.us/j/98046635266?pwd=MndvTnlSMUE3cDR5R1AxZ2FOTFphZz09).
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