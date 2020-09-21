الموارد البشرية| 965 وظيفة شاغرة للرجال والنساء لـ العمل عن بُعد

عبر بوابة العمل عن بُعد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن توفر 965 وظيفة شاغرة للرجال والنساء لحملة مختلف المؤهلات وفي انحاء مناطق المملكة، ويأتي هذا الإعلان عن الوظائف والتي تتميز بأنها مناسبة لمن يواجهون العراقيل في دخولهم سوق العمل لبعض الأسباب أو الظروف مثل المواصلات، البعد الجغرافي، او للراغبين في مرونة أكثر في العمل، وبيّن الإعلان الشروط والمزايا والتخصصات المطلوبة والمؤهلات .

العمل عن بُعد

مجالات العمل المتاحة

وتشمل الوظائف الشاغرة مجالات العمل التالية والمتاحة حاليًا:

Advertisements

البرمجة.

الدعم الفني.

إدخال البيانات.

خدمة العملاء.

التسويق.

التسويق الإلكتروني.

التقارير.

المبيعات.

الكتابة.

التصميم.

المحاسبة.

تحصيل الديون.

تدقيق الحسابات.

كتابة وإدارة المحتوى.

المساندة الإدارية.

العلاقات العامة.

الشروط العامة المطلوبة للتقديم على وظائف العمل عن بُعد

ويُشترط في الباحثين عن عمل عن بُعد للتقديم إلى الوظائف الشاغرة المعلن عنها ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية.

ان يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.

حساب أبشر مفعل.

مزايا العمل عن بُعد

زيادة فرص العمل وتنوعها.

توفير تكلفة المواصلات والتنقل.

مرونة في زمان ومكان العمل.

وهناك مزايا لذوي الإعاقة ومنها:

إدماج العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.

خلق فرص عمل مناسبة.

تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.

طريقة التسجيل للباحثين عن عمل

يمكن للباحثين عن عمل عن بُعد التقديم على الوظائف المتاحة وذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة بوابة العمل عن بعد.

الضغط على أيقونة التسجيل وثم خيار البحث عن عمل.

أنشئ حساب إلكتروني في البوابة.

بعد إنشاء الحساب القيام ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك الملف التعريفي الخاص بك ومن ثم يمكنك التقديم على الوظائف المتاحة من خلال الرابط التالي بوابة بحث عن عمل

إقرأ أيضًا قد يهمك:

عبر منصة معين خدمة استلام نسخة الأحكام التنفيذية والنهائية إلكترونيًا

عروض اليوم الوطني 90 السعودي .. تخفيضات وخصومات غير مسبوقة