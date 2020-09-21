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منصة مدرستي وجدول حصص الإسبوع الرابع”4th week”

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منذ ساعات قليلة ماضية أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول حصص الإسبوع الرابع على التوالي لجميع المراحل التعليمية وذلك عبر التي أعدت خصيصاً لتطبيق نظام التعلم عن بُعد، فهي تعتبر بمثابة البيئة الإفتراضية للمدرسة، ومن المعروف أن الجدول مقسم إلى فترتين الفترة الصباحية والتي تبدء من الساعة السابعة صباحاً وهي مقتصرة على المرحلة المتوسطة والثانوية والفترة المسائية وهي التي تبدء من الساعة الثالثة عصرا.

عبر منصة مدرستي طريقة تسجيل الحضور بـ5 خطوات

جدول حصص الفترة الصباحية للمرحلة المتوسطة والثانوية

  1. الحصة الأولى تبدء في تمام الساعة 7.00 صباحاً حتى الساعة 7.30
  2. الحصة الثانية تبدء من الساعة 7.40 حتى الساعة 8.10
  3. الحصة الثالثة من الساعة 8.20 إلى 8.50
  4. الحصة الرابعة وهي تُعد فترة الراحة وتبدء من الساعة 8.50 إلى 9.20
  5. الحصة الخامسة تبدء من الساعة 9.20 حتى الساعة 9.50
  6. الحصة السادسة والأخيرة تبدء في الساعة 10 حتى الساعة 10.30

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منصة مدرستي وجدول حصص الإسبوع الرابع

جدول حصص الفترة المسائية للمرحلة الإبتدائية

  1. الحصة الأولى من الساعة 3.00 عصرا حتى الساعة 3.30
  2. الحصة الثانية من الساعة 3.40 إلى الساعة 4.10
  3. الحصة الثالثة وهي فترة الراحة والتي تبدء من الساعة 4.10 حتى الساعة 4.40
  4. الحصة الرابعة تبدء من الساعة 4.40 حتى الساعة 5.10
  5. الحصة الخامسة تبدء من الساعة 5.20 حتى الساعة 5.50
  6. الحصة السادسة والأخيرة تكون في تمام الساعة 6.00 حتى الساعة 6.30.

منصة مدرستي وجدول حصص الإسبوع الرابع

والجدير بالذكر أن مدة كل حصة هي ثلاثون دقيقة وأن الوزارة فضلت أن تكون المرحلة الإبتدائية هي الفترة المسائية هذا بهدف قدرة جميع أولياء الأمور على متابعة أبنائهم، والجدير أيضاً أن من جهود الوزارة أنها قد صممت قناة تعليمية تعرف باسم “عين” لتقوم بشرح دروس المناهج الدراسية أيضاً.

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