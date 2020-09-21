- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أجرى فريق طبي في قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان عملية ناجحة لاستئصال ورم من رقبة طفل رضيع يبلغ من العمر 15 شهرًا.
وأوضح الفريق الطبي، أن الورم بلغ طوله 9 سم، ويزن 700 جرام، ناشئ من عظمة الترقوة والعضلة القصية الترقوية، يمتد إلى الرقبة، حيث نتج عنه ضغط على الشرايين والأوردة، وانحراف للقصبة الهوائية مع عدم قدرة الطفل على الالتفاف للجهة اليمنى بشكل كامل بسبب ضغط الورم.
وقد أجريت للطفل أشعة رنين مغناطيسي للورم وخزعة بأشعة الموجات فوق الصوتية لمعرفة امتداد وسلوك الورم، وذلك في عملية استغرقت قرابة 3 ساعات تم خلالها استئصال الورم وجزء من رأس العضلة الترقوي وهو موقع نشأة الورم.
وخضع الطفل بعدها للمتابعة الطبية الدقيقة إلى أن استقر وضعه الصحي، واستعاد قدرته على تحريك رأسه بشكل طبيعي، وعقب الاطمئنان سُمح له بمغادرة المستشفى دون أي مضاعفات ولله الحمد.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 05:58 PM
في عملية ناجحة استغرقت قرابة 3 ساعات بمستشفى الملك فهد المركزي
أجرى فريق طبي في قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان عملية ناجحة لاستئصال ورم من رقبة طفل رضيع يبلغ من العمر 15 شهرًا.
وأوضح الفريق الطبي، أن الورم بلغ طوله 9 سم، ويزن 700 جرام، ناشئ من عظمة الترقوة والعضلة القصية الترقوية، يمتد إلى الرقبة، حيث نتج عنه ضغط على الشرايين والأوردة، وانحراف للقصبة الهوائية مع عدم قدرة الطفل على الالتفاف للجهة اليمنى بشكل كامل بسبب ضغط الورم.
وقد أجريت للطفل أشعة رنين مغناطيسي للورم وخزعة بأشعة الموجات فوق الصوتية لمعرفة امتداد وسلوك الورم، وذلك في عملية استغرقت قرابة 3 ساعات تم خلالها استئصال الورم وجزء من رأس العضلة الترقوي وهو موقع نشأة الورم.
وخضع الطفل بعدها للمتابعة الطبية الدقيقة إلى أن استقر وضعه الصحي، واستعاد قدرته على تحريك رأسه بشكل طبيعي، وعقب الاطمئنان سُمح له بمغادرة المستشفى دون أي مضاعفات ولله الحمد.
، فريق طبي بجازان ينجح في استئصال ورم يزن 700 جم من رقبة طفل رضيع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي بجازان ينجح في استئصال ورم يزن 700 جم من رقبة طفل رضيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.