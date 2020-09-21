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قال رئيس بلدية الليث، المهندس عبدالعزيز المالكي، إن مدير إدارة المشاريع، عاين طريق البادية التاريخي، استجابة لما نشره أحد المهتمين على موقع التواصل الاجتماعي.
وكان قد ناشد أحد المواطنين، بصيانة طريق البادية القديم التاريخي، وهو المدخل الشرقي للمحافظة لتجارة السمن والعسل والحطب والمواشي.
وأوضح رئيس البلدية، أن الطريق تبين أنه قديم ترابي بطول 50 م وبعرض 3 أمتار، وباقي المسار أسفلت وجار العمل حاليًا على رصفه بالإنترلوك للحفاظ عليه.
من حهته، قال الباحث المهتم بتاريخ محافظة الليث، الإعلامي، عبدالله البصراوي، إن طريق البادية يعتبر المدخل الشرقي لمحافظة الليث، وأحد مداخل المحافظة الخمسة.
وأضاف: هذا الطريق منذ نشأة المحافظة وهو يخدم مراكز شرق محافظة الليث في تبادل التجارة مثل تجارة السمن والعسل والحبوب والأعلاف والخضروات، وجميع المحاصيل الزراعية، خصوصًا القمح والذرة والحبحب.
واشتهر أهالي الليث بالكرم، حيث كانوا يضعون على هذا الطريق الماء والطعام للمسافرين للتزود به، خصوصًا للصائمين في شهر رمضان المبارك.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 05:43 PM
بعد مناشدة أحد المواطنين" بلدية الليث" تقف على صيانة طريق البادية التجاري التاريخي القديم
قال رئيس بلدية الليث، المهندس عبدالعزيز المالكي، إن مدير إدارة المشاريع، عاين طريق البادية التاريخي، استجابة لما نشره أحد المهتمين على موقع التواصل الاجتماعي.
وكان قد ناشد أحد المواطنين، بصيانة طريق البادية القديم التاريخي، وهو المدخل الشرقي للمحافظة لتجارة السمن والعسل والحطب والمواشي.
وأوضح رئيس البلدية، أن الطريق تبين أنه قديم ترابي بطول 50 م وبعرض 3 أمتار، وباقي المسار أسفلت وجار العمل حاليًا على رصفه بالإنترلوك للحفاظ عليه.
من حهته، قال الباحث المهتم بتاريخ محافظة الليث، الإعلامي، عبدالله البصراوي، إن طريق البادية يعتبر المدخل الشرقي لمحافظة الليث، وأحد مداخل المحافظة الخمسة.
وأضاف: هذا الطريق منذ نشأة المحافظة وهو يخدم مراكز شرق محافظة الليث في تبادل التجارة مثل تجارة السمن والعسل والحبوب والأعلاف والخضروات، وجميع المحاصيل الزراعية، خصوصًا القمح والذرة والحبحب.
واشتهر أهالي الليث بالكرم، حيث كانوا يضعون على هذا الطريق الماء والطعام للمسافرين للتزود به، خصوصًا للصائمين في شهر رمضان المبارك.
، " بلدية الليث" تقف على صيانة طريق البادية التجاري التاريخي القديم ،
المصدر : الخليج 365
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