، "الاتحاد الأوروبي" يعاقب فردين و3 شركات لخرقهم حظر السلاح على ليبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - توجد مقارّها في تركيا والأردن وقازاخستان

ذكر دبلوماسيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات اقتصادية على فردين وثلاث شركات؛ لاتهامهم بخرق حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأضاف الدبلوماسيان أن الفردين ليبيان، والشركات مقارها تركيا والأردن وقازاخستان، وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران، وفقاً لـ"رويترز".

ولدى الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية تتولى ضمان الالتزام بحظر السلاح، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.