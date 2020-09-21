- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكر دبلوماسيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات اقتصادية على فردين وثلاث شركات؛ لاتهامهم بخرق حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأضاف الدبلوماسيان أن الفردين ليبيان، والشركات مقارها تركيا والأردن وقازاخستان، وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران، وفقاً لـ"رويترز".
ولدى الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية تتولى ضمان الالتزام بحظر السلاح، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
"الاتحاد الأوروبي" يعاقب فردين و3 شركات لخرقهم حظر السلاح على ليبياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-21
ذكر دبلوماسيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات اقتصادية على فردين وثلاث شركات؛ لاتهامهم بخرق حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأضاف الدبلوماسيان أن الفردين ليبيان، والشركات مقارها تركيا والأردن وقازاخستان، وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران، وفقاً لـ"رويترز".
ولدى الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية تتولى ضمان الالتزام بحظر السلاح، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
05:29 PM
توجد مقارّها في تركيا والأردن وقازاخستان
ذكر دبلوماسيان أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات اقتصادية على فردين وثلاث شركات؛ لاتهامهم بخرق حظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وأضاف الدبلوماسيان أن الفردين ليبيان، والشركات مقارها تركيا والأردن وقازاخستان، وتعمل في قطاعي النقل البحري والطيران، وفقاً لـ"رويترز".
ولدى الاتحاد الأوروبي بعثة بحرية تتولى ضمان الالتزام بحظر السلاح، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
، "الاتحاد الأوروبي" يعاقب فردين و3 شركات لخرقهم حظر السلاح على ليبيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "الاتحاد الأوروبي" يعاقب فردين و3 شركات لخرقهم حظر السلاح على ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.