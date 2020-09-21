محمد بن مسعود - الدمام - تحقيقًا لمبادرة إسناد بيوت الأيتام للقطاع غير الربحي افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، البيت الاجتماعي رقم "5"، "فئة العائلة"، في مدينة جدة. جاء ذلك، بحضور مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، عبدالله الزهراني، والأخصائيين والأخصائيات المشرفين على البيت الاجتماعي. جرى الافتتاح تحقيقًا لمبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام، للقطاع غير الربحي، من خلال تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية. 21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 05:06 PM تحقيقًا لمبادرة إسناد بيوت الأيتام للقطاع غير الربحي Advertisements فهد بن رقوش يفتتح البيت الاجتماعي رقم "5" في جدة فهد بن رقوش يفتتح البيت الاجتماعي رقم "5" في جدة افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، البيت الاجتماعي رقم "5"، "فئة العائلة"، في مدينة جدة. جاء ذلك، بحضور مدير فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة، عبدالله الزهراني، والأخصائيين والأخصائيات المشرفين على البيت الاجتماعي. جرى الافتتاح تحقيقًا لمبادرة إسناد خدمات البيوت الاجتماعية لرعاية الأيتام، للقطاع غير الربحي، من خلال تحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية. الكلمات المفتاحية ، فهد بن رقوش يفتتح البيت الاجتماعي رقم "5" في جدة ،

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