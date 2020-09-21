شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الفرق بين البطاقتين "الغذائية ‏والتغذوية" ‏ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، الفروق بين ‏‏"البطاقة الغذائية" و"البطاقة التغذوية".‏

وذكرت الهيئة أن البطاقة الغذائية هي المطبوعة على ‏عبوة المادة الغذائية، وتوضح اسم المنتج، وتاريخ الصلاحية، ‏والمكونات، ومعلومات الحساسية.‏

وأضافت أن المقصود بالبطاقة التغذوية هو الجدول المرفق ‏مع البطاقة الغذائية، والذي يوضح حجم الحصة، والسعرات ‏الحرارية، وكمية العناصر الغذائية، ونسبة الاحتياج اليومي.‏

وأشارت إلى أن أهمية هذه البطاقة تكمن في المساعدة على اختيار ‏منتجات أكثر صحية، عن طريق معرفة نسبة الاحتياج اليومي ‏المدونة بجانب كل عنصر.‏