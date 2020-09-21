شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هتافات عفوية من أطفال السودان للملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثق فيديو لحظة إطلاق أطفال سودانيين الهتافات العفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وثق فيديو لحظة إطلاق أطفال سودانيين الهتافات العفوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأظهر الفيديو الأطفال يرددون "يحيا الملك سلمان" السودان حين رأوا آباءهم عائدين بزوارقهم المحملة بالمساعدات الإغاثية . وشهدت السودان مؤخرًا كارثة طبيعية إثر غرق معظم مناطق بسبب الفيضانات، فيما يحرص مركز الملك سلمان للأغاثة على إمدادهم بالمساعدات اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هتافات عفوية من أطفال السودان للملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.