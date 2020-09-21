شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. ضبط 735 ألف عبوة من المنتجات الدوائية والتجميلية المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير القطاع الشمالي بالهيئة العامة للغذاء والدواء، جعفر الحمد، إن الهيئة ضبطت أكثر من 200 طن من المواد الغذائية والأعلاف، وضبط 735 ألف عبوة من منتجات تجميلية مخالفة، وأخرى منتجات دوائية ومبيدات.

وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن الهيئة ضبطت 27 ألف جهاز طبي غير مدرجة لديها، لافتا إلى أن المخالفات تنوعت ما بين التخزين في أماكن غير مرخصة، والتخزين في ظروف سيئة لا تتناسب مع الاشتراطات المطلوبة.

وأكد أن البلاغات المقدمة من المواطن والمقيم ساعدت هيئة الغذاء في ضبط المخالفين.