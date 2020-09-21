شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنشئ إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قرر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، إنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد في ديوان الوزارة.
وأوضح أن الهدف من إنشائها هو متابعة حالات تعثر المتبرعين في بناء المساجد، والعمل على تحسين تجربة المتبرعين، والاستفادة المثلى من الأراضي المخصصة للمساجد.
وأضاف أن الإدارة ستتولى الإشراف الفني على تنظيم وضبط إجراءات التبرعات الخاصة بإعمار المساجد.
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