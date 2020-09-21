بالفيديو.. لحظة دخول الغبار إلى الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهر مقطع فيديو، لحظة دخول الغبار إلى أجواء العاصمة الرياض، عصر اليوم الاثنين.
كما وثّق مقطعًا آخر، كثافة الغبار الذي أثّر على محافظة حفر الباطن اليوم، ونبّهت من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم،رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض و المنطقة الشرقية.
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