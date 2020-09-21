شكرا لمتابعة خبر عن طريقة نقل العمالة عند انتقال السجل التجاري لمالك جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نقل العمالة ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نقل العمالة السعودية تختلف عن طريقة نقل العمالة الوافدة في حال انتقال السجل التجاري للمنشأة لمالك جديد. وذكرت أن النقل في حال العمالة الوافدة يتم من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة للمالك الجديد. وأضافت الوزارة أن النقل في حال العمالة السعودية يتم من خلال التأمينات الإجتماعية.

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