شكرا لمتابعة خبر عن إضافة الأبناء شرط أساسي لظهورهم في منصة مدرستي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد تطبيق توكلنا، اليوم الاثنين، على أهمية تسجيل الأبناء في حساب ولي الأمر حتى يمكن استعراض بياناتهم في منصة مدرستي.
وأوضح التطبيق، أنه يجب التأكد من إضافة الأبناء والبنات ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر لكي يتمكن من استعراض بيانات منصة مدرستي لهم.
وأشار إلى أنه تتم إضافة الأبناء في منصة مدرستي عبر توكلنا من خلال الخطوات التالية: تسجيل دخول تطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر، انقر على أيقونة (حسابي)، انقر على أيقونة (الأفراد والمكفولين)، اختر إضافة الأبناء.
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