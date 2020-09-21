شكرا لمتابعة خبر عن مكة المكرمة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بعدما سجلت 58 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 492 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن تسجيل 1060 حالة تعافي، و27 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 4512 حالة.