شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سارة دندراوي تشكك في قصة تزويج سيدة لزوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أعربت الإعلامية سارة دندراوي، عن شكها في قصة قيام سيدة في جازان بتزويج زوجها من أخرى، والتكفل بمصاريف الزواج.
وأوضحت سارة دندراوي عبر برنامج "تفاعلكم" ، أن القصة المذكورة مبالغ فيها، متسائلة، إن كانت "توجد نساء كذلك بالفعل" ، لافتة إلى أن مثل هذه القصص تتكرر كثيرًا، لكن دون ذكر أي أسماء لأصحابها، أو شهود عليه.
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