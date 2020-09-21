شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سارة دندراوي تشكك في قصة تزويج سيدة لزوجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعربت الإعلامية سارة دندراوي، عن شكها في قصة قيام سيدة في جازان بتزويج زوجها من أخرى، والتكفل بمصاريف الزواج.

وأوضحت سارة دندراوي عبر برنامج "تفاعلكم" ، أن القصة المذكورة مبالغ فيها، متسائلة، إن كانت "توجد نساء كذلك بالفعل" ، لافتة إلى أن مثل هذه القصص تتكرر كثيرًا، لكن دون ذكر أي أسماء لأصحابها، أو شهود عليه.