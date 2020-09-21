وزارة الحج والعمرة ترتبط بنظام "مراسلات"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ارتبطت وزارة الحج والعمرة بنظام المراسلات الإلكترونية الحكومية "مراسلات"، الذي طوره برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وذلك ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة.

ويسهم النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية "مراسلات" في تسهيل إتمام المراسلات، وتوفير الوقت والجهد على العاملين في أقسام الاتصالات الإدارية إلى جانب تقليل المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمن والحفظ للمستندات الحكومية، والتقليل من استخدام الورق عبر تبادل المراسلات والمستندات إلكترونياً.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الحج والعمرة لمواكبة التحول الرقمي للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوظيف أحدث التقنيات للمساهمة في تطوير آليات العمل وجعلها أكثر أماناً، واختصار المدة المستغرقة في إتمام الأعمال وذلك وفق أعلى مستويات الأداء والموثوقية، وبهذا الارتباط يصل إجمالي الجهات الحكومية المستفيدة من النظام إلى 54 جهة حكومية.

ويسعى برنامج (يسّر) من خلال إتاحة نظام "مراسلات" إلى دعم الجهات الحكومية في المملكة، لتحقيق أعلى استفادة ممكنة من مواردها وطاقاتها البشرية، وإضفاء المزيد من المرونة على سير العمل.