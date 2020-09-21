شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج والعمرة: سنعتمد على الحلول التقنية في العودة التدريجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، اليوم الاثنين، أن المملكة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية، لافتًا إلى أنها ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها محليا وعالميا.

وأوضح محمد بنتن، خلال الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر المنعقد اليوم، أن العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها، وهذه الحلول تتمثل في تطبيق "اعتمرنا" بحيث كل من يقدم أو يرغب في القدوم للعمرة يدخل لحجز الوقت المتوفر له لأداء مناسك العمرة.

وأضاف: "وهنا يأتي دور مؤسسات وشركات العمرة لتسويق البرامج للمواطنين أو القادمين من خارج المملكة"، قائلًا أنه سيكون هناك أكثر من 30 شركة محلية وعالمية يمكن التعامل معها، مشيرا إلى توفير المسار الإلكتروني لهذه الشركات لتتمكن من تقديم الخدمات ومتابعتها للمعتمرين، كما أن كارت التحول الأول يكون لخدمة زوار المسجد النبوي من الداخل والخارج.