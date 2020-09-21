شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط عمال ومصانع لاقتلاع أشجار الأثل لصنع القطران في القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت الفِرَق الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، من ضبط مجموعة من العمالة المجهولة باقتلاع أشجار من نوع الأثل بغابات بمركز كنانة بمحافظة القنفذة وعمل مصانع لاستخراج القطران منها وبيعه.

وأزالت الفرق الميدانية تلك المواقع بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية ومعدات البلدية، ويجري اتخاذ اللازم بحق المخالفين لنظام الغابات والمراعي، وتطبيق الأنظمة والتعليمات المتبعة في ذلك.

ومن جانبه، ناشد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقنفذة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات في بيع الحطب والفحم المحلي، والتعدي على مواقع الغابات؛ لحماية الغطاء النباتي بالمحافظة من خلال الإبلاغ عن المخالفات البيئية، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

Advertisements