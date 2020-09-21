شكرا لمتابعة خبر عن مدى تأثير دخل التابع الموظف على مبلغ دعم حساب المواطن لرب الأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، عن ضرورة الإفصاح عن دخل التابع الموظف؛ حيث يتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة، وذلك ردًا على استفسار مواطنة، وجهت سؤالًا حول تأثير التابع إذا توظف على قيمة الدعم المقدم لرب الأسرة.

وأوضح حساب المواطن أنه " يتم احتساب دخل التابع ضمن مجموع دخل الأسرة، ولابد من الإفصاح عن الدخل عبر التوجه إلى حسابك (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين)، وتعديل الحالة الوظيفية للتابع إلى موظف قطاع (خاص/حكومي) حسب المصدر " .

وأشار إلى أن بعد تعديل الحالة الوظيفية، واختيار نوع الدخل (راتب شهري)، ومصدر الدخل (حسب المصدر) والضغط على أيقونة (حفظ)؛ بينما لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــا .