شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يرفض بيع صديقه بمليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مقطع فيديو رفض أحد المواطنين بيع صديقه بمليون ريال ، وذلك بعد أن استوقف شاب ثلاثة مواطنين وسأل أحدهم هل يقبل بيع صديقه بمليون ريال.

وتداول نشطاء التواصل الإجتماعي، مقطع الفيديو حيث قال الشاب الذي يجسد دور مراسل في الشارع : “تبيع خويك مقابل مليون؟”، ليرد عليه أحدهم بقوله: “لا والله ما أبيعهم مقابل مليون، لو تعطيني كاش في شنطة مستحيل أبيعه”.

ورد الشاب بأن بينهم تعامل وعشرة وقيم وأخلاق ، المليون هذا يروح وييجي ياخوي ، مستحيل أبيعه" ثم توجه بسؤال لصديق الأول الذي أجاب برفض بيعه ، ليرد بشكل طريف قائلًا : “100 ألف الله يطول عمرك اثنينهم”.