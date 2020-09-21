شاهد.. أطول ممشى بحري بالمملكة يقع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أوضحت صور أطول ممشى بحري بالمملكة والذي يقع بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية، محافظة رابغ ، والذي يمتد على سطح الماء مشكلا جسر مترابط في عدة إتجاهات. أوضحت صور أطول ممشى بحري بالمملكة والذي يقع بمدينة الملك عبدالله الإقتصادية، محافظة رابغ ، والذي يمتد على سطح الماء مشكلا جسر مترابط في عدة إتجاهات. والممشى يقع في منتجع أوشيانا بقلب المدينة الاقتصادية، يوجد بالقرب منه العديد من مواقع الأنشطة الترفيهية والرياضية، والمرافق الخدمية. ويمنح الممشى للزوار فرصة لممارسة رياضة المشي فوق مياه البحر الأحمر، إلى جانب الاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة. Advertisements

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