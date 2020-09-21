شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة التعبير عن حب الوطن بلغة الإشارة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يشهد الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، الاحتفال أيضًا باليوم العالمي للغة الإشارة؛ حيث كشف مقطع فيديو توعوي فكرة مبدعة للاحتفال باليوم الوطني واليوم العالمي للغة الإشارة؛ بتعلم كيفية التعبير عن حب الوطن باستخدام لغة الإشارة.

وأنتج الفيديو، المشروع الوطني لترشيد المياه "قطرة"، حيث أظهر تجربة عاشها عدد من الأشخاص عند دخولهم لأحد المقاهي وتفاجأوا بأن من يقدم لهم الخدمة من الصم.

ووجد الأشخاص صعوبة في التواصل معه؛ إلى أن قدّم لهم قائمة المشروبات بلغة الإشارة، فضلًا عن تعلم كيفية قول "أحبك يا وطن" بلغة الإشارة.