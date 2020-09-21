شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: ‏اليوم آخر الصيف وغداً أول الخريف فلكياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن ‏اليوم الاثنين، هو آخر الصيف وغداً أول الخريف فلكياً؛ حيث أن هناك مواسم فلكية وأخرى واقعية (عامية).

وقال الدكتور خالد الزعاق، أن معنى ذلك : تساوي الليل مع النهار، فيما بقي 20 يوماً على الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية، وبقي 90 يوماً على شدة الشتاء.