شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: اليوم آخر الصيف وغداً أول الخريف فلكياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الاثنين، هو آخر الصيف وغداً أول الخريف فلكياً؛ حيث أن هناك مواسم فلكية وأخرى واقعية (عامية).
وقال الدكتور خالد الزعاق، أن معنى ذلك : تساوي الليل مع النهار، فيما بقي 20 يوماً على الوسم، وبقي 71 يوماً على المربعانية، وبقي 90 يوماً على شدة الشتاء.
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