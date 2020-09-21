شكرا لمتابعة خبر عن أدبي جدة وجمعية الثقافة والفنون يطلقان مهرجان وطن الثقافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي: جدة (صدى):

أعلن النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة والفنون عن إقامة ، فعاليات اليوم الوطني ال 90 المشتركة من خلال مهرجان وطن الثقافة والذي تم الإعلان عن برنامجه من خلال منصة النادي والجمعية في تويتر وياتي المهرجان بفعاليات متنوعة ما بين الندوات الثقافية والامسيات الشعرية الفصيحة والشعبية وأوبريتات واغاني وطنية وعروض فلكلور شعبي للفرق الشعبية ومعرض للفنون تشكيلية وكذلك معرض فوتوغرافي ومسابقة ثقافية وجداريات والعديد من البرامج، وتقام الفعاليات لمدة ثلاثة إيام الثلاثاء والاربعاء والخميس

وتشمل الفعاليات, في اليوم الأول معرض للفنون البصرية والذي يحتوي على 90 صورة فوتوغرافية عن الحضارة والتراث ، وعروض شعبية وطنية ومعرض تشكيلي عبر منصة الرواق الفني وفي يوم الاربعاء أويريت وطن الثقافة مع عرض مسرحي وفلم وثائقي وندوة بعنوان (تعزيز الانتماء الوطني في ظل الازمات )يشارك فيها كل من معالي الدكتور مدني علاقي وزير الدولة السابق والدكتور الباحث والاكاديمي صالح بن سبعان والمستشار القانوني سيف التركي .

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني عروض شعبية وأمسية شعرية فصحي يشارك فيهل كل من الشاعر جاسم الصحيح والشاعرة مها العتيبي والشاعرة شقراء مدخلي .

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كما يقام أمسية شعرية شعبية يشارك فيها الشاعر عبدالله الشريف والشاعرة بشائر المقبل ويدير الأمسيات الإعلامي والشاعر سعد زهير. إلى جانب فعاليات منوعة ومنها أوبريت وطني ومشاركات أشبال الوطن، إضافة إلى نشيد ابن الشهيد مع تكريم أبناء الشهداء.

وقال رئيس النادي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي أن المهرجان الثقافي يهدف إلى تسليط الضوء على المنجزات الوطنية ويعزز دور المثقف في المناسبات الوطنية. وشكر الدكتور السلمي شركة ومجموعة مؤسسات ناصر الزهراني التجارية الداعم الرئيسي للمهرجان.

من جانبه أكد مدير الجمعية الأستاذ محمد آل صبيح أن المهرجان يجسد وحدة وتلاحم الشعب السعودي مع قيادته وقال للعام الثالث والجمعية والنادي تعمل باستراتيجية التكامل لتقديم كل ما يرتقي بالمشهد الثقافي ويعزز ويرسخ القيم.