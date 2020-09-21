شكرا لمتابعة خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تؤكد على أهمية الوقاية من «فطر الكانديدا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الاثنين، على أهمية الوقاية من "فطر الكانديدا" من خلال الحفاظ على الجلد والأظافر جافة ونظيفة وتبديل الملابس بعد التعرق أو البلل والغسيل بالصابون.
وأوضحت المدينة الطبية، أنها تنتشر في صالونات التجميل والحلاقة؛ فيما شددت على ضرورة الحرص على اختيار الصالونات التي توافق معايير النظافة.
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