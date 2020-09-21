وزير الحج و العمرة : يزف البشرى بعودة العمرة ولكن ستكون بهذه الطريقة .. التفاصيل

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قال الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة، إن الوزارة بصدد العودة التدريجية للعمرة والزيارة مع مراعاة الاحترازات الصحية، حيث يأتي الإنسان وصحته أولاً في استراتيجية العودة للنشاط، مضيفاً أن العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها وتسويقها عالمياً ومحلياً.

وأوضح الوزير في الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر، أن هذه الحلول تتمثل في تطبيق “اعتمرنا”، إذ سيدخل كل من يرغب في القدوم للعمرة للتطبيق لحجز الوقت المتوفر له لأداء مناسك العمرة.

وبيّن أن دور شركات ومؤسسات العمرة يتمثل في تسويق هذه الخدمات والبرامج للمواطنين والمقيمين في المملكة، وللقادمين من خارج المملكة، سواءً كانت خدمات الاستقبال أو خدمات السكن أو الخدمات الأخرى.

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وبيّن أنه سيتم تحريك الحجز المركزي وزيادة عدد وكالات السفر عبر الإنترنت إلى أكثر من 30 شركة عالمية ومحلية يمكن التعامل معها، وتوفير المسار الإلكتروني لهذه الشركات لتتمكن ميدانياً من تقديم الخدمات للمعتمرين.

وذكر أن الوزارة تقف مع المستثمرين والعاملين في القطاع خصوصاً في هذه المرحلة، وهي مرحلة التحول المؤسسي والتي ستجعل من شركات ومؤسسات العمرة كيانات اقتصادية قوية وذات خدمات تخصصية عالية الجودة.

وحسب البيانات المتوفرة على “أرقام”، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في 13 سبتمبر الجاري، أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجياً، بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

يُشار إلى أنه تم إيقاف إصدار تأشيرات العمرة بنهاية فبراير الماضي، كما تم تعليق العمرة للسعوديين والمقيمين في بداية مارس 2020.

