حساب المواطن يحدد حالات الدفع وتفاصيلها

حدد برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، على حالات الدفع وتفاصيلها التي تظهر على الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وأوضح حساب المواطن، أن حد الإعفاء من التناقص هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة، يبدأ التناقص في مقـدار الدعـم الكامل.

وأكد حساب المواطن، أن الحد المانع من الدعم هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة تصبح الأسرة غير مستحقة للدعم.

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ونوه حساب المواطن بأن الاستحقاق الفعلي هو المبلغ الشهري الذي يصرف فعليًّا للمستفيد الرئيسي، أما الأهلية والاستحقاق فهي مراجعة شهرية يجريها البرنامج؛ لدراسة وتقييم حالة المستفيد ومبلغ الدعم.

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