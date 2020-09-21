«تصفية» تبدأ إجراءات بيع 11 مساهمة عقارية و20 مليون متر مربع

أعلنت لجنة المساهمات العقارية «تصفية»، البدء في إجراءات بيع 11 مساهمة عقارية، وكذلك بيع أكثر من 20 مليون متر مربع، في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية.

وأوضحت «تصفية» –عبر تويتر- أنه لمعرفة المزيد من التفاصيل حول المواقع المعروضة للبيع، من خلال زيارة الرابط التالي:

وشملت المواقع المعرضة للبيع ما يلي: شرق الخياطية في صفوى، ومخطط النخيل في مكة المكرمة، والشهابية في الاحساء، والخضراء في مكة المكرمة، والفيحاء في الأحساء.

Advertisements

وبوابة الذهب في الدمام، وجوهرة المطار في الدمام، وجنوب المعارض في الرياض، والخرس في الأحساء، ومدن الشروق في الرياض، ومزادات محكمة التنفيذ، ومساهمة الخرس الوسطى، ومساهمة المشحة في البكيرية، وارض كورنيش الدمام في الدمام.

اقرأ أيضًا:

«تصفية»: إجازة أرض «جوهرة المطار» بالدمام بمساحة 10 ملايين متر مربع