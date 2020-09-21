إطلاق خدمة صحيفة الدعوى الإلكترونية بشكلها الجديد.. و«العدل» توضح مميزاتها

حددت طريقة استخدامها ..
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق خدمة صحيفة الدعوى بشكلها الجديد، والتي تغني العملاء عن زيارة المحاكم.
وذكرت وزارة العدل، عبر تويتر، أن مميزات الخدمة تتضمن:
ـ التقليل من عدد المدخلات المطلوبة في صحيفة الدعوى.
ـ سرعة قبول الدعاوى المكتملة.
ـ رفع كفاءة الخدمات العدلية الإلكترونية.
ـ سهولة متابعة الطلب بعد تقديمه.
ـ المرونة في إضافة الأطراف مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية.
ـ الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات
ويتم استخدام الخدمة الجديدة عبر الخطوات التالي: الدخول على بوابة (ناجز الإلكترونية (najiz.sa، ثم اختيار خدمات القضاء، واختيار (صحيفة الدعوى)، وإدخال البيانات المطلوبة، وأخيرًا تقديم الطلب
وأشارت وزارة العدل إلى أنه ستصل رسالة إلى المستفيد بقبول الدعوى أو استكمال المتطلبات في عملية إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المحاكم.
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