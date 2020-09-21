وزير الشؤون الإسلامية يصدر قرارًا بإنشاء إدارة للمتبرعين.. ويحدد مهامها

تهدف إلى التنظيم والتسهيل..

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قرارًا يقضي بإنشاء إدارة لشؤون المتبرعين لإعمار المساجد في ديوان الوزارة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على تويتر، أن الإدارة الجديدة ستتولى الإشراف الفني على تنظيم التبرعات الخاصة بإعمار المساجد في إدارات شؤون المتبرعين في فروع الوزارة بمناطق المملكة، وذلك تسهيلًا على المتبرعين. اقرأ أيضًا: بالأسماء.. صدور قرارات تدوير وتكليف عدد من القيادات بـ«الشؤون الإسلامية»

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