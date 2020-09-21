بمناسبة اليوم الوطني الـ90 «stc» تتيح إرسال برقيات تهنئة مجانية إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

تقدم إنترنت بلا حدود دون مقابل..
أطلقت stc العديد من العروض الخاصة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة؛ حيث أتاحت العديد من المميزات لعملائها، وعلى رأس تلك العروض إتاحة إرسال برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، مجانًا لعملاء المفوتر والهاتف المنزلي من 23-24 سبتمبر، كما أهدتهم إنترنت بلا حدود لمواقع التواصل الاجتماعي ولمدة 24 ساعة ابتداءً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر وبشكل تلقائي لعملاء المفوتر وسوا وكويك نت من الساعة 12 صباحًا.
وقدمت الشركة أيضًا خصمًا بنسبة 90% على تطبيق (جوي تي في) للمشتركين الجدد في الفترة بين 23-26 سبتمبر، إضافة تخفيض قيمة شراء المحتوى التليفزيوني أفلام جوّي تي في عند الطلب إلى 90 هللة، فضلًا عن خصم يصل لـ 90 ريالًا على 3 أقساط للأجهزة لعملاء مفوتر (2 -3 -4) وبحد أقصى 270 ريالًا، كما شملت العروض المحفظة الرقمية stc pay بتخفيض الرسوم بنسبة 90% على عمليات التحويل الدولية وعلى رسوم إصدار البطاقات الافتراضية.
ويأتي إطلاق stc لهذه العروض من منطلق مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، ولفتح المجال لمزيد من الاستمتاع بخدمات الشركة لجميع العملاء في مختلف مناطق المملكة احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة، إلى جانب سعيها إلى تقديم خدمات مميزة وبجودة عالية ترقى إلى مستوى تطلعات عملائها، مع حرصها على المشاركة الفعالة في الاحتفالات الوطنية وعلى مشاركة الشعب السعودي والمقيمين بمختلف المناسبات.
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