«الموارد البشرية» توضح موقف العمالة عند نقل السجل التجاري لمالك جديد

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كيفية نقل الموظفين السعوديين والعمالة الوافدة، عند انتقال السجل التجاري لمالك جديد.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للوزارة، عبر تويتر، ردًا على استفسار بهذا الخصوص أنه «يتم نقل الموظفين السعوديين إلى المنشأة لجديدة من خلال التأمينات الإجتماعية».

أما العمالة الوافدة فيتم نقلها «عبر تقديم طلب نقل الخدمة للعمالة الوافدة من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة للمالك الجديد».

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ووجه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه: «في حالة نقل سجل تجاري وعليه عمالة، هل تنتقل العمالة مع السجل لاسم المالك الجديد أم يلزم نقل كفالة؟».

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