حقوق الإنسان: 3 مميزات للتنظيم الموحد لبيئة العمل

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، ثلاث مميزات للتنظيم الموحد لبيئة العمل، الذي أصدرته مؤخرًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد –عبر حسابه على تويتر- إن التنظيم الموحد لبيئة العمل يسهم في تحقيق عدة مميزات، هي:

أولًا: تحقيق المساواة بين العاملين.

ثانيًا: حفظ الحقوق الإنسانية للعاملين في القطاع الخاص من التعديات والتمييز والضغط على حرية الفرد، بما يراعي كرامة الإنسان.

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ثالثًا: يرفع من جاذبية بيئة العمل في المملكة.

وكانت وزارة الموارد البشرية أصدرت بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، قرار التنظيم الموحّد لبيئة العمل، وذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل السعودي.

ويهدف القرار إلى تهيئة بيئة العمل الجاذبة والآمنة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن، ومعالجة التحديات التي تواجه العاملين وأصحاب العمل؛ حيث يشتمل هذا التنظيم على ضوابط تشغيل العاملين في الأنشطة كافة.

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