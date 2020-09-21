ما هي حالات إيقاف المعاش؟.. مؤسسة التقاعد توضح

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، الحالات التي يتم خلالها إيقاف المعاش.

وذكرت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن عمل المتقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في صرف المعاش التقاعدي.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، على أن معاش المستفيد يتوقف في حالة انتهاء العجز الصحي للمستفيدين أو الوفاة، وفي حالة تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ26 عامًا.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، أن زواج إحدى المستفيدات أو التحاق أحد المستفيدين بالوظائف الحكومية، من الحالات التي يتوجب فيها إيقاف معاش المستفيد.

جاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المستفيدات على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد عبر «تويتر»: «العمل في وظيفة خاضعة للتأمينات الاجتماعية لا تؤثر على المستفيد أيضًا؟».

«التقاعد توضح وضع المعاش بعد وقف نصيب أحد المستفيدين»

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وفي السياق ذاته، أشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن تحديث البيانات إلزامي لجميع المستفيدين، لافتة إلى أن التحديث يتم بشكل إلكتروني بشكل الكتروني وبخطوات يسيرة لجميع المستفيدين من الخدمات الالكترونية عبر الموقع الرسمي للمؤسسة. ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد عبر «تويتر» :«هل تحديث البيانات إلزامي لجميع المستفيدين؟».

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه إذا أوقِف نصيب أحد المستفيدين من المعاش فلا يتم إعادة توزيعه على بقية المستفيدين، على ألا يقل مجموع ما يصرف لهم عن ٥٠ % من معاش المتقاعد.

توضيحاً لاستفسار إحدى المستفيدات على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد: «نحن 3 بنات كنا نستفيد من راتب المرحوم وتزوج 2 منا وبقيت واحدة هل ينزلها نصيب أخوتها الاثنين مع نصيبها أَم يرفع نصيبهم بمجرد زواجهم».

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