إطلاق فيديو «العوجا» لعرض التاريخ السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ90

أطلقت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك« الخيرية، فيديو «العوجا» بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

ويستعرض الفيديو لأول مرة قادة الدولة السعودية الأولى وأبطالاً من التاريخ السعودي والذين كان لهم الفضل في تأسيس وتوحيد المملكة منذ عام 1157هـ/ 1744م.

وتمَّ رسم الشخصيات وإنتاجها عن طريق كفاءات وطنية في شركة مانجا للإنتاج، وبالشراكة مع دارة الملك عبدالعزيز والتي تولت المراجعة والتدقيق الشامل.

ويتضمن الفيديو، لمحة سريعة عن الأحداث التاريخية التي حدثت في الدولة السعودية الأولى، ويرافق الفيديو أغنية وطنية.

وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة مانجا الدكتور عصام البخاري، عن ذلك قائلا: «رواية التاريخ في العالم العربي بعد مشروع العوجا ستختلف تماما عن رواية التاريخ قبل العوجا، الأسماء التي لم يكن الأطفال يعرفونها إلا نصوصا في كتب التاريخ سوف يرونها أمامهم، سوف يستشعرون عظمتها وتضحياتها، ليقتدوا بها ويسيروا على نهجها في خدمة الدين ثم المليك والوطن».

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ويستهدف صناع العمل، الاستفادة من مخرجات المشروع في المتاحف الوطنية والمطبوعات العلمية والتعليمية ذات العلاقة بتاريخ المملكة.

من جانبه، أوضح أمين عام دارة الملك عبدالعزيز د.فهد السماري، أنَّ هذا المشروع العظيم نتاج قيادة عظيمة، وعت التاريخ، وفكرت في الوطن وشبابه ومستقبله، وهو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لافتاً إلى أن توقيع دارة الملك عبدالعزيز مع شركة مانجا، ما هو إلا خطوة نوعية في تقريب التاريخ الوطني للشباب.

ويعتبر هذا الفيديو إعلانا تشويقيا عن الشراكة التي تمت في الأول من ديسمبر في عام 2019م بين شركة مانجا للإنتاج، ودارة الملك عبد العزيز إذ بلغت عدد المشاهدين أكثر من خمسة مليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام. وتهدف هذه الشراكة، إلى إنتاج مشروع يوثق تاريخ الدولة السعودية عبر القصص المصورة «المانجا» والرسوم المتحركة وتوثيق الشخصيات التاريخية والأحداث التي كونت تاريخ المملكة العربية السعودية الأولى إلى تاريخنا المعاصر، وعرضها في قالب شائق وجذاب موجه للأجيال الصاعدة والقادمة بهدف تثقيفها وتعريفها بالتضحيات والبطولات التي بُذلت لنصل إلى ما نحن فيه من خير وسلام.

ومن المخطط أيضا أن يتم الإنتاج بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة في اليابان في هذه المجالات لنشر التاريخ السعودي الأصيل والمُلهم للعالم.

وحول المشروع، قال المهندس عبدالله الحسينان - مدير مشروع العوجا: «في بداية العمل بهذا المشروع كانت معلوماتي عن تاريخ بلادي محدودة وهذا كان حال كثير من جيل الشباب السعودي وبعد ما تعمق فريق العمل في تاريخنا العريق وجدنا كنزاً ثرياً من مجدٍ وعزة من انتصاراتٍ وتضحيات نتج عنها الأمن والأمان وزاد حبنا وولائنا لهذا الوطن العظيم فوجب علينا نحن كفريق عمل في مانجا للإنتاج إنصاف هذا التاريخ البطولي وتسليط الضوء عليه بطريقه جذابه مفيدة وماتعة».